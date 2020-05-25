Синоптики рассказали, какая погода ждет Черноморское побережье к лету

На Кубани (в том числе Черноморском побережье края) в конце мая - начале июня сохранится неустойчивая погода под влиянием циклонических вихрей. В последние дни весны небо будет затянуто облаками, а в первые дни лета ожидаются дожди. Температура в Черном море прохладная - примерно плюс 16 градусов. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства ГО и ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко.

По его словам, сегодня и завтра ожидаются кратковременные грозовые дожди с усилением восточного и северо-восточного ветра 15-18 метров в секунду, а в Новороссийске - до 20 метров в секунду. А более сильные осадки - 29, 30 мая и 1 июня. Вероятнее всего дожди пройдут с градом.

- В ближайшие дни на Черноморском побережье температура воздуха будет невысокой: ночью до 7-15 градусов тепла, а днем не будет превышать 16-20, - объяснил он. - Лишь 27-28 мая отметится интенсивный вынос тепла по территории края, и температура повысится до плюс 12-17 градусов ночью и плюс 18-23 днем (в Туапсе - до 26 градусов), но буквально к 1 июня очередной атмосферный фронт принесет дожди и облачность. До 3 июня на Кубани отмечается небольшая температура - плюс 21-25 градусов днем и 12-15 ночью.

Как уточнил эксперт, по сравнению с прошлым годом температура воздуха чуть прохладнее - температурный фон немного ниже нормы.

- Например, в 2006-2007 годы в столице Кубани в последние дни мая была жаркая погода - 33-34 градуса тепла, - отметил Юрий Ткаченко. - 25 мая 2007 года в Краснодаре температура воздуха поднялась почти до 35 градусов, а 31 мая 2006-го - 33,4 градуса. Таких температур точно не будет. Прохладная погода более комфортна и мы еще успеем погреться - лето впереди. Конечно, она не такая, как, например, в 1956 году, когда 31 мая было шесть градусов тепла, или в 1950-м, когда 25 мая отмечалось всего плюс пять.

Кстати, в минувшие выходные в горах Сочи выпал снег, что нехарактерно. Особенно для второй половины мая.

- Это типично для высот выше двух тысяч метров над уровнем моря, - резюмировал собеседник. - Что касается 1,4 тысячи метра, как правило, там последний снег выпадает в апреле. Низкая температура над Европейской территорией России способствовала тому, что этот холод дошел и до Краснодарского края. На высоте 1,5 тысячи метров отмечается температура, близкая к нулю, а более двух тысяч метров - ниже нуля. Конечно, для второй половины мая это редкое явление. Такое наблюдалось в 1950-х годах и в 1981 году, когда был холодный май.