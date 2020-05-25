Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту

Эксперты прогнозируют повышенный спрос на социальные контракты в этом году, особенно, после завершения режима самоизоляции. Этот вид адресной помощи малоимущим семьям предусматривает не только материальную поддержку для развития личного хозяйства, открытия своего дела, но и для повышения квалификации, переобучения и поиска новой работы.

Власти регионов дают на это деньги, а семьи обязуются добиться поставленной цели, которая обозначена в контракте. Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей. Опыт тех, кто уже работает по соцконтрактам, говорит о перспективности такой соцподдержки.

Цель - изменить жизнь

Соцконтракты помогают костромским семьям строить подворья и обеспечивать свежими фермерскими продуктами не только себя, но и ближайших соседей.

Несколько месяцев назад многодетная семья Шелковских заключила социальный контракт с местным отделом соцзащиты. Из областного бюджета им ежемесячно перечисляют финансовую помощь. Во время исполнения контракта семья собирает чеки и фотографии, по которым отчитывается перед властями о том, как потрачены деньги.

Семья справила добротное хозяйство: отремонтировала скотный двор, завела домашних животных и наладила продажу молока. "Каждый месяц нам перечисляют по шесть тысяч рублей. Цель договора - не "профукать" бюджетные деньги, а изменить свою жизнь к лучшему", - рассказала Лидия Шелковская.

По данным департамента соцзащиты, при заключении соцконтрактов на селе самой большой популярностью пользуется именно программа развития собственного подворья. "С работой у нас очень тяжело, - объясняет Лидия. - Все, кто хочет кушать, держат свое хозяйство и зарабатывают этим на хлеб. Семья большая - каждая копейка на счету. Корма очень вздорожали. С января каждый мешок - на 140 рублей. А кормов у нас уходит по мешку в день. Мы возим продукты в город за 18 километров. Там есть люди, которые с удовольствием покупают наши молоко, домашний творог, сметану, масло, сыр, топленое молоко. Ждут нас".

В Вологодской области тоже чаще всего семьи берут деньги на развитие личного подворья - покупают кур, телят, поросят, ремонтируют сараи для животных, приобретают семена и мотоблоки. Реже покупают оборудование для надомной работы, например, швейные машинки.

В семье Сясиных - четверо детей. Супруги работают в дорожной отрасли, с деньгами всегда туговато. Вот и решили оформить социальный контракт. Помогла соцработник, вместе расписали бизнес-план. Получили 36 тысяч рублей. На эти деньги купили пять поросят, инкубатор и 50 индюшачьих яиц, корма, зернодробилку и доски на сарай. Трех поросят вырастили на мясо, остальных оставили для приплода. Теперь снабжают отличной свининой не только себя, но и продают. Покупают у них цыплят-бройлеров, индюков.

В селе открыли фитнес-клуб

Необычное применение средствам социального контракта придумали две молодые семьи из Ростовской области.

Вместо того чтобы покупать корову или 30 саженцев винограда, Виктория и Виталий Сулименко, а также Юлия и Руслан Мищенко решили заниматься тем, что им нравится: делать односельчан красивыми. На свой проект они получили от государства 60 тысяч рублей. На них и открыли в родном селе спортзал.

Юлия после родов очень хотела вернуть прежнюю стройность. Она купила диск с программой и с головой окунулась в тренировки. Это настолько ее увлекло, что она решила пройти обучение и сделать работу над совершенствованием тела своей профессией. Ее поддержал брат Виталий. Одно время его донимали боли в пояснице. А тут зачитался книгами Валентина Дикуля. Виталий стал подтягиваться, приобрел гантели, и вскоре у него красиво забугрились мышцы. Так что следом за ним строительством тела занялась и жена Виктория.

Они обратились в администрацию, чтобы помогли оформить документы на открытие своего дела. А там обрадовались необычному и полезному проекту и предложили заключить социальный контракт. Сельский фитнес-центр назвали "Гриф". На средства соцконтракта приобрели один профессиональный тренажер. Нашли в аренду за полцены пустующий актовый зал в здании конторы. Поставили перегородки - получилось два зала, взрослый и детский, раздевалки и душевые.

Пять лет назад в Тацинском районе, где живут Сулименко и Мищенко, всего одна семья заключила социальный контракт. В прошлом - уже более 30. "Люди сначала боялись связываться с государством, - рассказала замначальника управления социальной защиты Тацинского района Людмила Забродина. - Но удалось развеять предубеждение насчет бюрократических проволочек и назойливой опеки".

В Ростовской области соцконтракты уже заключили около четырех тысяч семей. "Это позволило им увеличить свое материальное благосостояние в 2,5 раза", - рассказали в региональном правительстве.

Удочка на удачу

По сути, социальный контракт - это удочка для людей, не имеющих средств, но горящих желанием что-то делать. После защиты своего проекта они могут получить подъемные на первые шаги.

Право на заключение социального контракта имеют главным образом малоимущие граждане и многодетные семьи, доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. По заявлению жителей специалисты центров соцзащиты выезжают на место, изучают условия жизни семей, а затем вместе с ними составляют программу адаптации, где прописывают шаги, которые помогут нуждающимся выбраться из-за черты бедности.

В каждом регионе - свои размеры выплат. Например, максимальный размер субсидии в Ростовской области - 60 тысяч рублей. В Волгоградской области - до 40 тысяч.

А на Вологодчине в этом году их увеличили. Теперь можно получить от 12 до 100 тысяч рублей. 12 тысяч 398 рублей смогут получить граждане, заключившие контракт для поиска работы. 30 тысяч выплатят тем, кто захочет переобучиться и нужно будет оплатить курсы. А вот при открытии собственного дела можно претендовать на 100 тысяч. Увеличили выплаты и в Нижегородской области. В 2,5 раза, до 250 тысяч рублей на создание или развитие своего дела.

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