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25.05.2020 13:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Севастополь возобновил автобусное сообщение с Республикой Крым

Текст: Юлия Крымова
С понедельника, 25 мая, в Севастополе возобновилось автобусное сообщение с Республикой Крым. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на аппаратном совещании в городском правительстве.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

- С сегодняшнего дня заработал автовокзал. Необходимо контролировать въезжающих, - отметил Развожаев.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
В Севастополе всех въезжающих начнут тестировать на COVID-19

Как рассказал и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский, проверка пассажиров автобусов будет происходить на блокпостах, контролирующих въезды на территорию города.

- Въезд и выезд возможен только на правовых основаниях, которые закреплены указами врио губернатора, - сообщил Краснокутский. - Либо пропуск, либо севастопольская прописка, либо документы, подтверждающие факт работы в Крыму и Севастополе. Транспортное сообщение открыто не для путешествий и экскурсионных маршрутов. Люди, не имеющие оснований, будут высаживаться из автобусов на пунктах контроля и следующим рейсом отправляться обратно на ту станцию, откуда прибыли.

По его словам, об этих требованиях предупреждены все транспортные предприятия и автовокзалы Севастополя и Крыма.

В пресс-службе ГУП РК "Крымавтотранс" сегодня подтвердили, что перевозка пассажиров между Крымом и Севастополем возобновилась в обычном режиме. Однако жителям РК необходимо оформить электронный пропуск, чтобы попасть на территорию Севастополя.

- Для перемещения по Севастополю и выезда за его пределы необходимо иметь при себе паспорт, а также документ, подтверждающий исполнение должностных обязанностей либо электронный пропуск, - сообщил директор "Крымавтотранса" Андрей Бессмертный.

Пропуск можно оформить на сайте правительства Севастополя.

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