Севастополь возобновил автобусное сообщение с Республикой Крым

- С сегодняшнего дня заработал автовокзал. Необходимо контролировать въезжающих, - отметил Развожаев.
Как рассказал и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский, проверка пассажиров автобусов будет происходить на блокпостах, контролирующих въезды на территорию города.
- Въезд и выезд возможен только на правовых основаниях, которые закреплены указами врио губернатора, - сообщил Краснокутский. - Либо пропуск, либо севастопольская прописка, либо документы, подтверждающие факт работы в Крыму и Севастополе. Транспортное сообщение открыто не для путешествий и экскурсионных маршрутов. Люди, не имеющие оснований, будут высаживаться из автобусов на пунктах контроля и следующим рейсом отправляться обратно на ту станцию, откуда прибыли.
По его словам, об этих требованиях предупреждены все транспортные предприятия и автовокзалы Севастополя и Крыма.
В пресс-службе ГУП РК "Крымавтотранс" сегодня подтвердили, что перевозка пассажиров между Крымом и Севастополем возобновилась в обычном режиме. Однако жителям РК необходимо оформить электронный пропуск, чтобы попасть на территорию Севастополя.
- Для перемещения по Севастополю и выезда за его пределы необходимо иметь при себе паспорт, а также документ, подтверждающий исполнение должностных обязанностей либо электронный пропуск, - сообщил директор "Крымавтотранса" Андрей Бессмертный.
Пропуск можно оформить на сайте правительства Севастополя.