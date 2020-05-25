В Волгограде водитель квадроцикла сбил мотоцикл полиции во время погони

В Волгограде уходящий от погони нарушитель на квадроцикле сбил полицейский мотоцикл.

Как сообщили в региональном управлении МВД, экипаж мотовзвода попытался остановить квадроцикл Polaris, который не имел государственных регистрационных знаков.

Преследовавшие нарушителя сотрудники полиции неоднократно требовали остановиться, но водитель квадроцикла на эти требования не отреагировал, а на улице Лермонтова столкнулся с двигающимся попутно служебным мотоциклом Yamaha, у которого были включены проблесковые маячки и звуковая сигнализация. Также сообщается, что мотоциклом управлял 38-летний старший лейтенант полиции.

"В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в больницу", - отметили в ведомстве.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Материалы уже переданы в районный отдел регионального управления СК России.