Волонтеры бесплатно починят людям на карантине бытовую технику

Волонтеры в Ростовской области организовали для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями бесплатный ремонт техники в период самоизоляции.

"Наши специалисты бесплатно отремонтируют не только портативную технику и электронные гаджеты, но и починят специализированные устройства, например, слуховые аппараты", - рассказала руководитель сервисной организации Надежда Коновалова.

Первой с просьбой о ремонте электронной книги обратилась пенсионерка из Ростова-на-Дону.

- Устройство приобрело особую значимость во время режима самоизоляции. Ремонт был выполнен в течение одного дня. Отремонтированная техника уже возвращена жительнице донской столицы, - отметил Евгений Писков.

Другой обратившейся стала 67-летняя пенсионерка, ветеран труда Ростовской области Надежда Герасимова. С 1970 года она работала штукатуром-маляром, а на заслуженном отдыхе столкнулась с проблемой: в разгар самоизоляции у пожилой женщины сломался холодильник и около месяца питаться ей приходилось "сухим пайком".

- От сливочного масла, молока, свежего мяса и рыбы отказалась. Супы, каши и другие горячие блюда готовить приходиться на одну-две порции, иначе все закиснет. К соседям тоже не набегаешься, дескать, поставьте на хранение кастрюльку, неудобно стеснять людей. Вот и выкручиваюсь как могу. Вспомнила, что пакет со сливочным маслом можно хранить в холодной воде, не бог весть, но лучше, чем на столе под полотенцем, - рассказала Надежда Михайловна.

Узнав о проблемах пенсионерки, волонтеры забрали негодный холодильник и пообещали подарить ему "вторую жизнь" в самое короткое время. Ремонтно-бытовая акция будет действовать до окончания режима самоизоляции.

Полезный контакт

Волонтерский центр действует в Ростовской области два месяца. Обратиться сюда можно по телефону: 8 (863) 2-918-918.

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