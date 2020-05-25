Зампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, задержание стало результатом совместной работы следователей управления, оперативных сотрудников областного УФСБ России и службы собственной безопасности региональной прокуратуры.

В ведомстве также уточнили, что задержанному инкриминируется покушение на получение взятки. Причем речь идет о "значительном размере".

Сейчас идут следственные действия и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также проводится сбор и закрепление доказательной базы.