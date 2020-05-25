На Южном Урале росгвардейцы взяли под охрану стаю лебедей

В поселке Бреды Челябинской области стая лебедей облюбовала пруд под окнами местного отдела вневедомственной охраны. Сотрудники отдела взяли над птицами шефство и следят, чтобы их не тревожили, сообщили в понедельник в управлении Росгвардии региона.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, шесть благородных птиц облюбовали водоем после долгого перелета из теплых стран. В скором времени начнется брачный сезон, и лебеди улетят вить гнезда на озера - подальше от человеческих глаз. А пока над ними взяли шефство росгвардейцы.

- Вообще люди относятся к ним хорошо, даже подкармливают, - пояснил старший сержант отделения вневедомственной охраны по Брединскому району Андрей Немов. - Но мы все-таки присматриваем за стаей, чтобы ей не мешали восстанавливать силы после перелета.

В центре поселка лебеди живут уже неделю. Местные жители говорят, что домашние гуси ревниво наблюдают за благородной птицей с берега.