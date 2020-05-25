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25.05.2020 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале мужчину осудили за покушение на жизнь младенца

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области вынесли приговор 25-летнему мужчине, который едва не убил месячного ребенка своей сожительницы, с силой бросив его на землю. Младенца спас полицейский, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

Пьяный мужчина проник в детский сад и убил ножом ребенка

Инцидент произошел в ночь на 10 июля прошлого года, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры с сожительницей, схватил ее месячного ребенка, и выбежал с ним на улицу, высказывая угрозы ударить его о землю, либо бросить под колеса автомобиля. На требования подоспевших прохожих сотрудников полиции не реагировал.

Когда один из полицейских попытался приблизиться к дебоширу, он поднял младенца над головой и с силой бросил на асфальт. К счастью, полицейский предотвратил удар, сумев поймать ребенка прямо перед падением.

Действия злоумышленника были квалифицированы по статье о покушении на убийство малолетнего. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима, отметили в СК.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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