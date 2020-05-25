На Урале ушло в суд дело о валютных махинациях на 1,7 млрд рублей

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило дело о многомиллиардных махинациях с валютой. Фигурант - местный житель, член группировки, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях, сообщается на официальном портале Генпрокуратуры РФ.

По версии правоохранительных органов, задачей уральца в "команде" была регистрация "номинальных" организаций и их руководителей. Он открывал для них счета в банках, подделывал бумаги, чтобы придать сделкам видимость законных.

"С июля по декабрь 2013 года и с января по апрель 2014 года участники совершили операции по переводу денег на банковские счета нерезидента в иностранной валюте. При этом они предоставили банку документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов", - сообщает Генпрокуратура.

В пересчете на рубли сумма перечисленных средств составила более 1,7 миллиарда рублей.

Так как фигурант, о котором идет речь, заключил досудебное соглашение, его дело рассматривается отдельно. Что касается остальных членов группы - расследование продолжается.