В Екатеринбурге появилось граффити с доктором, выходящим из "красной зоны"

В рамках всероссийской акции поддержки медиков уличные художники изображают врачей на городских зданиях. На торце дома рядом с больницей № 40 в Екатеринбурге, куда отправляют больных с коронавирусом, недавно появилось граффити с доктором, рассказали в региональном оперштабе.

Художники нарисовали женщину-врача, которая выходит из "красной зоны". За ее спиной предупреждающие об опасности желто-черные полосы со словами COVID-19 и подпись: "Спасибо за отвагу и труд". Автором идеи стала депутат городской думы Анастасия Немец. По ее словам, работу над изображением завершат к концу мая.

Тем временем, как сообщили в оперштабе, на одной из улиц Екатеринбурга креативщики написали "Аня, не выходи за меня", пародируя формат предложения руки и сердца. Это должно привлечь внимание горожанок соблюдению режима самоизоляции, считают организаторы идеи.

Поддержали своим творчеством медиков и художники Тюмени. В прошлом месяце они разукрасили стену общежития профильного вуза, которое находится напротив областной клинической больницы. Ребята изобразили кардиограмму и двух врачей со словами благодарности.

Кстати, за рубежом также создали арт-объекты в честь врачей, работающих в зоне повышенного риска. Например, известный уличный художник Бэнкси написал картину "Переломный момент" в Лондоне. На ней мальчик держит в руках куклу-врача в образе супергероя с развевающимся плащом. Активисты таким способом воодушевляют окружающих на борьбу с пандемией.

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