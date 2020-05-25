В Екатеринбурге произошел сильный пожар в промзоне

На окраине Чкаловского района Екатеринбурга сегодня днем случился сильный пожар на территории промзоны в микрорайоне Елизавет.

Черный столб дыма был виден на многие километры. Горожане делились в соцсетях фотографиями и видео, запечатлевшими высокое пламя. По свидетельству очевидцев, пожарные машины не сразу смогли проехать к месту ЧП, искали объездные пути.

По информации МЧС области, возгорание произошло на территории производственной площадки в отдельно стоящем здании неэксплуатируемой градирни.

"Пострадавших на пожаре нет. В тушении задействованы 14 единиц техники и 47 человек личного состава", - передает пресс-служба ведомства.

На данный момент, как рассказали читатели "РГ", пламени уже не видно, дыма стало значительно меньше.

Пожарные уточнили, что ведется проливка и разборка сгоревших конструкций: удалось не допустить распространения огня на рядом стоящий ангар.