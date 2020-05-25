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25.05.2020 17:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Свердловской области 12 тысяч самозанятых получат выплаты дважды

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
12 тысяч самозанятых, зарегистрированных в Свердловской области на 1 апреля и не снявшиеся с учета до 1 мая, смогут получить выплату дважды. Около четырех тысяч человек, вставших на учет с 1 апреля по 1 мая, - однократно в размере 5000 рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По решению губернатора эта группа плательщиков налога на профессиональный доход тоже добавлена в список получателей безвозмездной материальной помощи. Об этом рассказал директор регионального фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла на открытии бизнес-недели.

ФНС открыла раздел для поддержки самозанятых

Чтобы подать заявление, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда как физлицо или индивидуальный предприниматель, ввести ИНН и банковские реквизиты. Далее нажать кнопку "подать заявление" - оно сформируется автоматически. Три рабочих дня дается на сверку информации с налоговой службой. Если все верно, еще через три дня деньги поступят на указанный в заявлении расчетный счет.

- Все плательщики налога на профессиональный доход, зарегистрированные в регионе на 1 мая 2020 года, могут подавать заявления уже с сегодняшнего дня. Самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля, имеют право на дополнительную выплату в том же размере. Совокупно им полагается 10 тысяч рублей.Заявления от них мы также ждем, - пояснили в фонде.

Всего, по данным УФНС, на 1 мая на Среднем Урале было 16 003 самозанятых.

Между тем

Темы для бизнес-недели в этом году подобраны так, что можно узнать и про общие тенденции в экономике, и разобраться с конкретным бизнесом. Так, 26 мая спикеры мирового и федерального уровня (Маршал Голдсмит, Алан О'Нэйл, Михаил Хазин, Сергей Макшанов и другие) ответят на вопросы, когда закончится кризис и как перейти от выживания к росту. 27 мая посвятят тем, кто больше всего пострадал от ограничений: фитнес-центрам, фэшн-индустрии, бьюти-сфере, ресторанам и другим. 28 мая - сотрудничеству с маркетплейсами.

Самозанятым вернут почти полмиллиарда рублей налогов

Кроме того, 26-28 мая для малого бизнеса пройдет три вебинара с участием уполномоченного по правам предпринимателей Елены Артюх. Все они прикладного характера: как оформить отсрочку по налогам, снизить аренду, выполнить требования к санэпидрежиму на предприятии.

Также в рамках бизнес-недели состоится презентация акселератора для производств, работающих свыше двух лет.

Присоединиться к региональной бизнес-неделе можно в любой день на сайте.

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