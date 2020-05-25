Видео: Сильнейший шторм обрушился на Екатеринбург

Ветер, достигавший скорости почти 30 километров в секунду, с дождем и местами с градом обрушился сегодня на Екатеринбург во второй половине дня.

В соцсетях сообщают о множестве сломанных и вырванных с корнями деревьев, некоторые из которых приземлились на припаркованные машины или крыши домов. На одной из стройплощадок упала опора.

В некоторых районах сорванные ветви деревьев блокировали трамвайные пути, в других из-за улетевшего рекламного щита встали троллейбусы. Читатели "РГ" сообщают, что в городе - транспортный коллапс.

При этом во время бури в отдельных районах небо приобрело зеленовый оттенок.

Между тем еще накануне МЧС области предупреждало о разгуле стихии и объявило штормовое предупреждение. Завтра на Среднем Урале также ожидаются грозы, град, ливневые дожди и шквалистый ветер до 28 метров в секунду.

Уралгидромет объяснил ураган, разыгравшийся в регионе, тем, что утром над Южным Уралом образовался небольшой циклон из-за разницы температур: на Южном Урале воздух прогрелся до 36 градусов, в то время как в Свердловской области было прохладнее (12-14 градусов в северных районах).

"По состоянию на пять часов вечера наибольшая скорость ветра отмечена в Невьянске, где гроза сопровождалась градом, и Сысерти - 27 метров в секунду. В течение вечера и ночи циклон поднимется на север области, к утру потеряет силу", - пообещали синоптики.

"Городские службы благоустройства и ремонтные службы Гортранса приступили к ликвидации последствий урагана. "В первую очередь убирают обрывы контактных линий трамваев и троллейбусов, а так же деревья, упавшие на проезжую часть и тротуары",- сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.