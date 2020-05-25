Уже больше четырех месяцев мы живем в новой реальности - в условиях эпидемии, вызванной новым, неизвестным ранее вирусом. COVID-19 не только угрожает здоровью и уносит жизни, эпидемия разрушает экономику и благополучие людей.

В нашу страну коронавирус нагрянул на два месяца позже, чем в Европу и США. А готовиться его встретить Россия начала намного раньше других - наша страна первой закрыла границы с Китаем. Все это дало возможность оттянуть начало вспышки COVID-19 у нас, сгруппироваться и проходить эпидемию легче по сравнению со многими странами. А еще правительство готовило к этому сложному периоду не только систему здравоохранения, но и пакет экономических мер поддержки - населения, медиков, бизнеса. Важно знать о том, что происходит, чтобы вовремя получить помощь. Важно следить за всеми изменениями.

"Российская газета" открывает интернет-проект "Социальный банк вопросов по COVID". Мы собираем в этот раздел всю актуальную информацию о любых нововведениях в связи с эпидемией. И, как всегда, мы готовы обеспечить обратную связь наших читателей c ответственными персонами, принимающими решения.

Вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, эпидемической ситуацией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса. На ваши вопросы ответят ведущие специалисты минздрава, минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.