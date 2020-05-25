Риелторы рассказали, как правильно покупать жилье онлайн

С началом режима самоизоляции в Москве выросла популярность онлайн-сделок по продаже квартир - застройщикам пришлось закрыть офисы продаж и ничего другого не оставалось, кроме как начать осваивать новую сферу. Многие этапы сделок проходили удаленно и раньше, но теперь их стало больше.

Риелторы, впрочем, предупреждают, что каждый застройщик вкладывает в понятие онлайн-продаж разный смысл, и зачастую очных контактов все равно не избежать. К примеру, в заявлениях о сделках без визита в офис продаж часто не оговаривается, что покупателю придется ехать в банк для оформления ипотеки или оплаты покупки.

"В результате покупатель уже в процессе сделки узнает, что нарушить режим самоизоляции все-таки придется, а удаленная покупка не является таковой в полном смысле слова, - комментируют в риелторской компании "Метриум". - Избежать подобной ситуации достаточно просто. Во-первых, нужно четко представлять возможности, которые сегодня предлагает рынок недвижимости и не питать ложных надежд. Во-вторых, заранее узнать, какие из современных инструментов покупки доступны в конкретном проекте".

Нужно учитывать, что для удаленного подписания документов покупателю понадобится электронная цифровая подпись - если ее нет, то придется оформить. А если жилье покупает человек, состоящий в браке, то понадобится согласие супруга, заверенное электронной подписью нотариуса. А оформить его можно только во время очного визита к нотариусу.

Похожая ситуация складывается и с ипотекой - в большинстве случаев для ее оформления либо все же придется приехать в банк, либо нужно будет дождаться банковского курьера с документами.

Помимо заключения сделки присутствие клиента обычно необходимо во время приемки квартиры, но застройщики и здесь постепенно внедряют онлайн-формат. Например, предлагают принять квартиру с помощью фото и видео, а ключи выдают через постамат на территории ЖК. Но нужно понимать, что фотографии и видеокадры полностью не заменят очного присутствия в квартире.

Риелторы полагают, что пандемия даст толчок цифровизации первичного рынка жилья и этот процесс продолжится и после ее завершения. Однако в любом случае клиенту стоит знакомиться с механизмами всех этапов сделки заранее, чтобы не сталкиваться с неприятными сюрпризами.