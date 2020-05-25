Рогозин рассказал об изменениях в космической отрасли после "разгрома 90-х"

После 90-х годов был разгром космической промышленности, каждое предприятие превращалось в натуральное хозяйство. Об этом КP.ru заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Ехали по горке вниз, не понимая, что надо закладывать основу будущего. Нужны были радикальные меры по реконструкции", - заявил генеральный директор госкорпорации.

По словам Рогозина, произошла смена директорского корпуса, подобрали молодой и более мотивированный состав. Многих пришлось возвращать, кто был "выдавлен в прошлые годы".

Кроме того, в эфире он также рассказал, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции.