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25.05.2020 12:16
Рубрика: Общество

Рогозин рассказал об изменениях в космической отрасли после "разгрома 90-х"

После 90-х годов был разгром космической промышленности, каждое предприятие превращалось в натуральное хозяйство. Об этом КP.ru заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Ехали по горке вниз, не понимая, что надо закладывать основу будущего. Нужны были радикальные меры по реконструкции", - заявил генеральный директор госкорпорации.

По словам Рогозина, произошла смена директорского корпуса, подобрали молодой и более мотивированный состав. Многих пришлось возвращать, кто был "выдавлен в прошлые годы".

Кроме того, в эфире он также рассказал, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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