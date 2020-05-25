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25.05.2020 12:17
Рубрика: Общество

Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции

Текст: Наталия Ячменникова
Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. Такое мнение выразил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции", - заявил он KP.ru.
Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

По словам главы "Роскосмоса", пока не ясно, какой она будет, международной или национальной, посещаемой или обитаемой. Это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По его словам, работа над этим проектом - задача входящей в "Роскосмос" Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которую недавно возглавил бывший гендиректор "Сухого" Игорь Озар.

Международная космическая станция работает с конца 1998 года. Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран. Эксплуатация станция согласована по 2024 год включительно. Рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года), но вопрос: что будет после завершения МКС, волнует многих.

Напомним, еще в мае 2017 года Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер России, поручил "Роскосмосу" проработать вопрос создания альтернативы МКС. Вице-премьер предположил, что МКС может стать национальной орбитальной станцией или же станет новым международным проектом. Он рассказал, что российский сегмент останется на станции. "Мы его не собираемся никуда ни убирать, ни топить ни в коем случае", - цитировал Рогозина "Интерфакс". Он заверил, что российский сегмент МКС сможет работать и после 2024 года, потому что в отличие от американского сегмента российский может работать автономно.

Чуть позже заговорили о том, что Россия намерена построить свою национальную орбитальную станцию. Частично из блоков, задействованных сейчас в конфигурации МКС, а также из новых модулей, которые уже готовы или находятся в стадии изготовления. Уже тогда обсуждалась и конфигурация новой станции: на первом этапе станция будет состоять из пяти модулей общей массой около 60 тонн.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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