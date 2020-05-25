Роскомнадзор заблокировал десятки фейковых сайтов о цифровых пропусках

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал 20 сайтов, которые распространяли недостоверную информацию об оформлении цифровых пропусков. Сведения о продаже фейковых документов обнаружены в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Это опасный вид мошенничества, который может повлечь за собой угрозу здоровью граждан. Речь идет о продаже разрешений, которые напрямую связаны с эпидобстановкой. То есть человек, купивший такой документ вполне может оказаться носителем вируса", - со ссылкой на эксперта пишут "Известия".

Цифровой пропуск - это буквенно-цифровой код, состоящий из 16 символов и позволяющий идентифицировать владельца пропуска и цель поездки.