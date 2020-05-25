Рособрнадзор определил новые резервные дни для сочинения и собеседования

Рособрнадзор определил дополнительные сроки проведения итогового сочинения и собеседования по русскому языку для тех регионов, которые не смогли их провести в мае.

Теперь итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах пройдет в новый дополнительный срок - 5 июня. Регионы могут провести его в дистанционном формате. Правда, только при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты заданий от разглашения.

Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло в мае, установлен другой дополнительный срок - 8 июня.

Напомним, итоговое сочинение и собеседование - это допуск к ЕГЭ и ОГЭ. Более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти испытания и получили "зачет". Тех, кто пропустил или не смог набрать достаточно баллов для "зачета", осталось меньше процента.