Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев

Ежедневное количество вновь выявляемых случаев инфицирования коронавирусом снижается, эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется. Об этом сегодня на брифинге заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем не менее, по ее словам, вирус не собирается уходить. Поэтому надо учиться жить в новой нормальности. И при этом сохранять свое здоровье. Поэтому в ближайшие месяц или два россиянам необходимо будет соблюдать масочный режим.

"С вирусом нам придется жить долго. Главное, что нужно помнить - что в любом случае нужно будет соблюдать требования, и скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим", - приводит лова Поповой агентство ТАСС.

Глава ведомства добавила, что потребуется также соблюдать требования к чистоте рук, к чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований.

Глава Роспотребнадзора добавила, что, планируя отпуск, надо исходить из того, что риск заражения коронавирусом остается.

По последним данным, за сутки в России выявили менее 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.