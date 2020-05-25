Роспотребнадзор предложил запретить торговлю в электричках

Как следует из материалов, торговля будет запрещена на время выхода из ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Предполагается "пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождение в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены и в пачкающей одежде", - говорится в документе.

После возвращения к нормальной жизни, легальную разносную торговлю могут возобновить. В поездах также должна проводиться дезинфекция, особенно ручек, сидений, окон.

Что касается поездов дальнего следования, то пассажиров обяжут измерять температуру два раза в сутки, включая организованные группы детей. Следить за температурой и самочувствием пассажиров должны поездные бригады.

Для организованных групп детей должны быть выделы зоны в зале ожидания, чтобы отсутствовали контакты с другими пассажирами и соблюдалась социальная дистанция в группе. Сотрудники вагонов-ресторанов должны минимизировать готовку на месте и не продавать алкоголь на вынос. Установлены также нормы уборки.

С 22 мая стало было введено обязательное ношение масок и перчаток на всех объектах железнодорожного транспорта, включая поезда, вокзалы, в кассы, платформы.

Ранее в этот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране может продлиться 1-2 месяца.