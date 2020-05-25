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25.05.2020 18:50
Рубрика: Общество

"Корона" сдает позиции

Россия проходит эпидемию спокойнее, чем другие страны
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
В последние дни центр эпидемии cместился в Латинскую Америку, хотя и в США по-прежнему горячо. Но в Европе и в России распространение COVID-19 замедлилось, и на пороге стабилизации все больше стран постепенно смягчают карантинные меры. В последние дни в мире много говорили о "русском чуде" - о том, что показатели смертности у нас намного ниже среднемировых. Специалисты объясняют это несколькими причинами, хотя и предупреждают, что в ближайшие недели показатели могут ухудшиться.
Вот кому нужно сегодня поклониться - так это медикам Фото: Алексанадр Корольков/РГ Вот кому нужно сегодня поклониться - так это медикам Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Вот кому нужно сегодня поклониться - так это медикам Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Хотя до финиша далеко, промежуточные итоги подтверждают: испытание "короной" Россия выдерживает лучше многих. В Бразилии за последние сутки почти 16 тысяч новых случаев, 653 смерти, а общее число жертв приближается к 23 тысячам. В Нью-Йорке пик пройден, но по США плюс 20 тысяч вновь заболевших и 653 смерти за сутки. У нас такого не было в пиковые дни. Нам удалось избежать ужаса, когда больным не хватало места в госпиталях и они умирали дома, не получая помощи. В России неделю заболеваемость постепенно снижается, хотя абсолютный уровень - 8,5 тысячи за 25 мая остается высоким.

И смертей у нас за последний день тоже много - 92. Более того, медики открыто говорят, что ближайшие недели будут тяжелыми - в больницах на ИВЛ остается много тяжелых больных, это последствия апрельского пика, и спасти удастся не всех. При этом общий показатель смертности, то есть отношение числа умерших к общему числу людей с подтвержденным диагнозом, в России остается самым низким - примерно в семь раз ниже среднемирового.

"Власти лукавят, количество смертей занижается", - примерно так оценили ситуацию некоторые зарубежные издания. Хотя правомерность подсчетов, представленных нашей страной, подтвердили в ВОЗ. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подтвердила, что нет причины сомневаться в данных, поскольку расчеты мы делаем в точном соответствии с международными рекомендациями.

Столичные власти решили не замалчивать острую тему. Глава депздрава Москвы Алексей Хрипун опубликовал ответ "Нью-Йорк Таймс", заявив, что власти уверены в точности данных. Повышение показателей смертности естественно во время эпидемии, так как инфекция приводит к осложнениям у хронических больных. Кстати, статистика, которую представляют другие страны, складывается точно так же: число смертей от COVID-19 меньше, чем общее повышение смертности.

Почему же у нас лучше? В какой-то мере России повезло - волна COVID накрыла нас на полтора-два месяца позже, чем Европу и США. Но повезло тому, кто "вез" сам: границы с Китаем Россия закрыла первой.

Выигранное время позволило сгруппироваться - в Москве перепрофилировали новый комплекс в Коммунарке, освободили под "корону" другие отделения. В регионах, пусть и в меньших масштабах, происходило то же самое. Несколько госпиталей построили военные. Больные в результате получали помощь.

Второй момент: ранняя изоляция пожилых. В Италии, где с жестким карантином запоздали, или в Швеции, где от тотального карантина отказались, вспышки инфекции были в домах престарелых. И самый высокий уровень смертности среди стариков. У нас чаще болеют люди трудоспособного возраста. Они справляются с тяжелой болезнью намного лучше.

Третий момент: в России рекордное число выполненных тестов - уже почти 9 млн. Половина выявленных - люди без симптомов. Но в расчете показателя смертности "участвуют" все.

Но вот уж кому нужно поклониться - это врачам. Столкнувшись с новой, непонятной инфекцией, медики сумели быстро "просеять" небогатый китайский и итальянский опыт и наработать собственные схемы лечения. Причем столичные врачи все это время проводят видеоконференции с коллегами из регионов. Делятся последними наблюдениями и наработками в соцсетях - помогают пережить нашествие "короны" по всей стране. И сейчас доктора говорят, что, даже не имея специфических "противоковидных" препаратов, научились вылечивать даже тяжелых.

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