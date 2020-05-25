Российские школьники завоевали две золотые и четыре серебряные медали на Балтийской олимпиаде по физике (Nordic-Baltic Physics Olympiad), которая в 2020 году впервые прошла дистанционно. Таким образом, наша сборная заняла второе место в общекомандном зачете, уступив первое место только команде из Румынии.

В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 109 школьников из 12 стран: России, Эстонии, Финляндии, Латвии и Швеции и других. Для наших ребят участие в олимпиаде - возможность подготовиться к 51-й Международной физической олимпиаде.

В сборную РФ в этом году вошли шесть десятиклассников. "Золото" завоевали Матвей Князев, ученик школы N 3, г. Березники и Данила Самоделкин, ученик физико-математической школы N 2007, г. Москва.

Серебряные медали получили Денис Рубцов из физико-математического лицея-интерната, Республика Коми; Ян Шнейдман из лицея N 131, г. Казань; Ольга Хронусова из школы N 146, г. Пермь; Даниил Рынкевич из школы N 1589, г. Москва.

К олимпиаде сборную готовили заместитель заведующего учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ Виталий Шевченко и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Федор Цыбров.

- В этом году все участники получили задания от организаторов и решали задачи в течение пяти часов. При этом эксперты, включая нас, выступали в качестве наблюдателей с помощью платформы Zoom, - рассказал Виталий Шевченко. - Здорово, что такой формат позволил ребятам принять участие в международных интеллектуальных состязаниях и проявить свои способности. Однако, на мой взгляд, он вряд ли сможет заменить очный формат международной олимпиады: в том числе потому, что следить за работой участников и взаимодействовать с ними комфортнее в очном режиме, не говоря уже об атмосфере и том командном духе, которые чувствуешь на мероприятии.