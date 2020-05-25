Новости

Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 19:49
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего постояльцев хостела COVID-19 19:46
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 19:38
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 19:34
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 19:34
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 19:18
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 19:15
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 19:04
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 18:47
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 18:37
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 18:19
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 18:17
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
Фестиваль Moscow Flower Show впервые станет виртуальным 17:49
У Филиппа Киркорова отсудили 2,3 миллиона рублей за ремонт замка 17:46
Будущее энергетики после пандемии обсудят на онлайн-конференции 17:44
Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 19:10
Рубрика: Общество

Показали класс

Соревнования по физике прошли онлайн
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Российские школьники завоевали две золотые и четыре серебряные медали на Балтийской олимпиаде по физике (Nordic-Baltic Physics Olympiad), которая в 2020 году впервые прошла дистанционно. Таким образом, наша сборная заняла второе место в общекомандном зачете, уступив первое место только команде из Румынии.

В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 109 школьников из 12 стран: России, Эстонии, Финляндии, Латвии и Швеции и других. Для наших ребят участие в олимпиаде - возможность подготовиться к 51-й Международной физической олимпиаде.

В сборную РФ в этом году вошли шесть десятиклассников. "Золото" завоевали Матвей Князев, ученик школы N 3, г. Березники и Данила Самоделкин, ученик физико-математической школы N 2007, г. Москва.

Серебряные медали получили Денис Рубцов из физико-математического лицея-интерната, Республика Коми; Ян Шнейдман из лицея N 131, г. Казань; Ольга Хронусова из школы N 146, г. Пермь; Даниил Рынкевич из школы N 1589, г. Москва.

Фото: iStock
Почему деление на физиков и лириков уходит в прошлое

К олимпиаде сборную готовили заместитель заведующего учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ Виталий Шевченко и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Федор Цыбров.

- В этом году все участники получили задания от организаторов и решали задачи в течение пяти часов. При этом эксперты, включая нас, выступали в качестве наблюдателей с помощью платформы Zoom, - рассказал Виталий Шевченко. - Здорово, что такой формат позволил ребятам принять участие в международных интеллектуальных состязаниях и проявить свои способности. Однако, на мой взгляд, он вряд ли сможет заменить очный формат международной олимпиады: в том числе потому, что следить за работой участников и взаимодействовать с ними комфортнее в очном режиме, не говоря уже об атмосфере и том командном духе, которые чувствуешь на мероприятии.

Общество Образование

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Песков выписался из больницы
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ