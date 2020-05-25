Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм

Ространснадзор в рамках исполнения соглашения с Роспотребнадзором начал отслеживать соблюдение санитарных норм предприятиями транспортного комплекса, сообщил Минтранс.

"С сегодняшнего дня инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта будут контролировать работу транспортных предприятий в том числе на предмет соблюдения ими санитарных норм и правил при организации пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

При проведении рейдовых осмотров инспекторы Ространснадзора будут обращать внимание также на соблюдение организациями требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, пояснили в Минтрансе. При необходимости выявленные нарушения будут фиксироваться с помощью фото- и видеоустройств. Материалы по выявленным нарушениям в течение суток будут передаваться в Роспотребнадзор для принятия дальнейших решений.