Ростуризм разрабатывает новые направления внутреннего туризма

Ростуризм сейчас занимается подготовкой к запуску новых доступных направлений внутреннего туризма, заявила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартерных направлений", - пояснила она в ходе брифинга, который транслировал телеканал "Россия 24". С Минтрансом ведется работа над расширением географии и объемов предложения в регионах.

Помимо традиционных направлений - Крыма, Краснодарского края и Ставрополья, россиянам предложат туры на Русскую Балтику - это Калининградская область (Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск) Санкт-Петербург (Курортный район) и Ленинградская область (Финский залив).

Также появится большое количество культурно-познавательных экскурсий. Будет развиваться ряд направлений вдоль Волги - это Тверская область, Ярославская область, Казань и Нижний Новгород. Помимо этого, особое внимание будем уделять Астраханской области, отметила Догузова.

Кроме того, в Ростуризме рассматривают возможность формирования туров на Русский Север - в Карелию, Архангельскую, Мурманскую, Вологодская области и Республику Коми.

В Сибири помимо Алтайского края и Республики Алтай планируется уделить внимание расширению турпотока в Хакасию, Красноярский край.

На Дальнем Востоке планируется развивать Бурятию. "Это доступное направление для россиян, проживающих за Уралом", сказала Догузова.

Для доступного отдыха россиян, которые проживают за Уралом, в Ростуризме рассматривают Приморский край и Владивосток.