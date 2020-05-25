Определены "лучшие" ругательства, помогающие лучше перенести боль

Ученые из Оксфордовского университета провели психологический эксперимент с участием 92 добровольцев. Его результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Как выяснилось, с помощью брани происходит выброс энергии и человек меньше чувствует боль. Причем эффект достигается лишь при употреблении настоящих нецензурных слов, а не их синонимов.

Руки участников окунали в ледяную воду, от трех до одного градуса по Цельсию, - процесс болезненный, но не вредный. Подсчитывались баллы болевого порога (время, в которое сообщается о боли) и переносимости боли (время, в которое руку извлекали из воды из-за невозможности терпеть).

Одновременно ученые вели запись частоты сердечных сокращений у участников, а также рейтинги восприятия боли. Затем выкрикивали настоящее ругательство и два любых выдуманных слова. Было зафиксировано, что все участники эксперимента испытывали меньшие болевые ощущения во время настоящей ругани. Придуманные ругательные слова никак не повлияли на болевой порог.

Ругательство в контексте боли часто характеризуется как преднамеренная стратегия отвлечения, а отвлечение является эффективным психологическим средством воздействия на болевые тормозные пути. Хотя ругань была оценена как отвлекающий фактор, однако уровень отвлечения не был связан с эффектами облегчения боли. Таким образом, отвлечение внимания не главное при объяснении того, как ругательство производит "обезболивающее" действие.

Главный вывод исследования состоит в том, что новые, придуманные нецензурные слова не производят эффекта притупления боли. Настоящая ругань, повторение крепкого бранного слова повышает болевой порог, а также терпимость боли.