Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ограничить до особого распоряжения проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях: обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 5.4 настоящего указа, не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находится в одном помещении:

- до 50 кв. м - не более 5 человек;

- до 100 кв. м - не более 10 человек;

- до 200 кв. м - не более 25 человек;

- свыше 200 кв. м - не более 50 человек.".

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Временно ограничить на территории Сахалинской области:

3.1. На период с 26 мая по 15 июня 2020 года посещение гражданами ночных клубов (дискотек), караоке-баров и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.2. На период с 26 мая по 15 июня 2020 года порядок работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Разрешить функционирование указанных объектов с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метров или установкой между столами перегородок, рассадкой за столом не более 2 человек, режимом работы с 07 часов до 21 часа. Запретить проведение мероприятий в следующих формах обслуживания: банкеты, фуршеты, шведские столы.

Для возобновления деятельности необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области (его территориальный отдел) о начале осуществления деятельности.

3.3. Работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, за исключением организации экскурсионно-туристического обслуживания населения на открытом воздухе при условии выполнения рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело­ века (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/73/76-2020-24).

3.4. Работу кружков и секций программы "Сахалинское долголетие", проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







