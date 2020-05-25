Сериал "Трудные подростки" продлен на второй сезон

Новости

В Екатеринбурге случился сильный пожар в промзоне на окраине 14:52
Путин подписал закон о проведении собраний садоводов и огородников 14:51
Памфилова: О готовности провести онлайн-голосование по Конституции заявляла только Москва 14:50
Kia представит новый кроссовер для России онлайн. Смотреть могут все 14:50
Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения ПДД на ж/д переезде 14:47
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC 14:47
Синоптики рассказали, какая погода ждет Черноморское побережье к лету 14:42
Производство рулевых систем для новой "Нивы" поддержат льготным кредитом 14:35
ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово" 14:33
В Екатеринбурге появилось граффити с доктором, выходящим из "красной зоны" 14:32
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 14:30
Из-за лесного пожара в районе Приангарья ввели режим ЧС 14:23
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива 14:22
Эксперт Минздрава: COVID-19 не передается детям от матери во время беременности 14:20
Тайка Вайтити собрал суперзвездную команду актеров, чтобы почитать вслух 14:20
В Северной Осетии скончались еще четыре человека с COVID-19 14:19
Путин призвал РЖД помочь горнякам 14:16
Фестиваль в Карловых Варах пройдет по всей Чехии 14:11
Глава Volvo предсказал скорый закат автомобилей с ДВС 14:08
Пятый фильм о Джоне Уике станет последним 13:58
На Южном Урале росгвардейцы взяли под охрану стаю лебедей 13:54
Вологодский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за убийство дочери 13:53
Сигал и Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в РФ 13:43
В Архангельске появилось самое большое граффити "Сон внука" 13:37
БДК "Петр Моргунов" возобновил испытания после ремонта 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 14:16
Рубрика: Культура

Сериал "Трудные подростки" продлен на второй сезон

Текст: Сусанна Альперина
Институт развития интернета 25 мая распространил информацию о том, что будет вкладываться в новые сериалы. Для этого ранее был объявлен конкурс. Его победители снимут игровое кино о киберспорте, а также молодежные сериалы о трудных подростках, волонтерстве и вечных ценностях.

"В этом году благодаря конкурсу выйдет достаточно большое количество игровых и документальных сериалов. Это как продолжение уже зарекомендовавших себя названий, так и совершенно новые проекты. Искренне надеемся, что они будут тепло встречены молодежной аудиторией", - сказал директор АНО "ИРИ" Антон Ключкин.

Анонсированы два проекта, которые будут посвящены киберспорту: это комедийный веб-сериал "Рокетджамп. В клубе" и сериал под рабочим названием "Воины геймпада". Первый рассказывает о начинающей разношерстной команде, играющей в популярную игру в жанре MOBA "League of Legends". Второй посвящен взаимоотношениям отца, в прошлом известного киберспортсмена, с дочерью, решившей пойти по его стопам.

"Тема киберспорта очень перспективная, с каждым годом набирающая все большую популярность. Крупные компании готовы снимать такое кино. Из недавних примеров - это французская Ubisoft и российская площадка "Кинопоиск", - подчеркнул Антон Клочкин. Релиз сериалов намечен на осень 2020 года.

Фото: Okko
Какие сериалы про самоизоляцию стоит посмотреть

Также среди проектов, которые увидят свет в этом году, - комедийный сериал "Руммейт" о жизни молодых людей из разных уголков России, снимающих квартиру в центре Москвы, а также продолжение молодежного веб-сериала "Youngzterz", вышедшего в 2019 году в TikTok.

Еще одна хорошая новость заключается в то, что пользователей Сети ждет продолжение полюбившегося сериала "Трудные подростки" (о нем писала "РГ"). Во втором сезоне главный герой картины Антон Ковалев возвращается в центр трудных подростков, чтобы попытаться выиграть с ребятами очередной турнир. Главными темами нового сезона станут решение подростковых проблем и волонтерская деятельность.

Отдельно теме волонтерства будут посвящены еще два сериальных проекта. Первый из них - комедия-драма под рабочим названием "Доброделы". В центре сюжета - студент-пофигист, который, чтобы добиться внимания девушки, записывается в волонтерское движение и переосмысливает свою жизнь.

Второй проект - основанный на реальных событиях интерактивный веб-сериал "НАЙДЕН_ЖИВ". Он призван вовлечь аудиторию в деятельность поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Премьера сериала состоится уже в июле.

Между тем

Итоги первой волны конкурса АНО "ИРИ" на создание интернет-контента для молодежи были подведены в конце марта 2020 года. Победителями конкурсного отбора стали 65 проектов. Они были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях "Видеоконтент", "Проекты в блогосфере", "Игры и программное обеспечение", "Спецпроекты в интернет-СМИ". Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века