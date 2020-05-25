Сериал "Трудные подростки" продлен на второй сезон

Институт развития интернета 25 мая распространил информацию о том, что будет вкладываться в новые сериалы. Для этого ранее был объявлен конкурс. Его победители снимут игровое кино о киберспорте, а также молодежные сериалы о трудных подростках, волонтерстве и вечных ценностях.

"В этом году благодаря конкурсу выйдет достаточно большое количество игровых и документальных сериалов. Это как продолжение уже зарекомендовавших себя названий, так и совершенно новые проекты. Искренне надеемся, что они будут тепло встречены молодежной аудиторией", - сказал директор АНО "ИРИ" Антон Ключкин.

Анонсированы два проекта, которые будут посвящены киберспорту: это комедийный веб-сериал "Рокетджамп. В клубе" и сериал под рабочим названием "Воины геймпада". Первый рассказывает о начинающей разношерстной команде, играющей в популярную игру в жанре MOBA "League of Legends". Второй посвящен взаимоотношениям отца, в прошлом известного киберспортсмена, с дочерью, решившей пойти по его стопам.

"Тема киберспорта очень перспективная, с каждым годом набирающая все большую популярность. Крупные компании готовы снимать такое кино. Из недавних примеров - это французская Ubisoft и российская площадка "Кинопоиск", - подчеркнул Антон Клочкин. Релиз сериалов намечен на осень 2020 года.

Также среди проектов, которые увидят свет в этом году, - комедийный сериал "Руммейт" о жизни молодых людей из разных уголков России, снимающих квартиру в центре Москвы, а также продолжение молодежного веб-сериала "Youngzterz", вышедшего в 2019 году в TikTok.

Еще одна хорошая новость заключается в то, что пользователей Сети ждет продолжение полюбившегося сериала "Трудные подростки" (о нем писала "РГ"). Во втором сезоне главный герой картины Антон Ковалев возвращается в центр трудных подростков, чтобы попытаться выиграть с ребятами очередной турнир. Главными темами нового сезона станут решение подростковых проблем и волонтерская деятельность.

Отдельно теме волонтерства будут посвящены еще два сериальных проекта. Первый из них - комедия-драма под рабочим названием "Доброделы". В центре сюжета - студент-пофигист, который, чтобы добиться внимания девушки, записывается в волонтерское движение и переосмысливает свою жизнь.

Второй проект - основанный на реальных событиях интерактивный веб-сериал "НАЙДЕН_ЖИВ". Он призван вовлечь аудиторию в деятельность поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Премьера сериала состоится уже в июле.

Между тем

Итоги первой волны конкурса АНО "ИРИ" на создание интернет-контента для молодежи были подведены в конце марта 2020 года. Победителями конкурсного отбора стали 65 проектов. Они были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях "Видеоконтент", "Проекты в блогосфере", "Игры и программное обеспечение", "Спецпроекты в интернет-СМИ". Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".