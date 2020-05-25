Многим российским призывникам этой весной и летом придется расстаться с мечтой стать десантником. Дело не только в особых требованиях к кандидатам в ВДВ - по здоровью они должны иметь категорию годности "А", то есть без ограничений подходить для военной службы в любых видах и родах войск. Заветный путь к тельняшке и голубому берету закроют для некоторых новобранцев из-за сокращенного набора молодых солдат в Воздушно-десантные войска. Туда попадут лишь лучшие из лучших.

Речи о штатном секвестре в ВДВ, разумеется, не идет. Численность российской крылатой пехоты по-прежнему останется в пределах 45 тысяч человек. Однако в последние годы в связи возросшими задачами Воздушно-десантных войск и поступлением в их бригады и дивизии высокотехнологичной боевой техники, генералы активизировали набор в строй контрактников. Этим как раз и объясняется снижение планки десантного призыва.

По словам начальника организационно-мобилизационного отдела штаба ВДВ Дмитрия Сатарова, спрос на солдат-срочников нынешней весной и летом ограничится 6 тысячами парней. Зато около половины из них пойдут в армию с дипломом вуза и спортивным разрядом.

Такие новобранцы пополнят все соединения и части российской крылатой пехоты за исключением 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Ульяновске - ее комплектуют исключительно военными профессионалами. Известно также, что в 76-ю Псковскую дивизию ВДВ направят 900 призывников. А в 106-ю Тульскую - 300 молодых солдат.