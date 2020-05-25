Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБ.РФ

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что госкорпорация сократит в июле 10% сотрудников и завершит процесс трансформации. Ранее сообщалось, что нынешнее сокращение штата и изменение структуры управления станут завершающим этапом трансформации одного из ведущих экономико-финансовых учреждений России.

"В этом году мы приняли решение об интенсификации труда. Меняем и структуру управления. В некоторых подразделениях будут перераспределены силы. Одновременно проводим аудит должностей силами PwC. У нас есть единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены. Мы это несоответствие приведем к стандартам рынка", - отметил глава ВЭБа в интервью РБК.

По словам Шувалова, ВЭБ полностью изменил социально-финансовый пакет, в том числе отказался от дорогих медицинских страховок и от персональных водителей. Топ-менеджеры стали ездить на личных, а не на служебных автомобилях. Сам Шувалов, по его словам, тоже пользуется личным автомобилем.

На вопрос, в каком состоянии находятся производственные дела госкорпорация, Шувалов ответил, что проблемы ВЭБа по капиталу и финансовым обязательствам "уже позади". "Мы уже не банк, а госкорпорация развития. Произошла не просто смена статуса, а фиксация реальной роли ВЭБа. Наша задача - быть эффективным инструментом правительства в реализации крупных инвестиционных проектов", - сказал он.

В качестве достигнутых успехов глава ВЭБа привел один из главных показателей: по его словам, сейчас на каждый вложенный госкорпорацией рубль "приходится примерно 2,5 руб. частных инвестиций".