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25.05.2020 11:27
Рубрика: Происшествия

СК просит арестовать мужчину, захватившего заложников в банке

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет просит суд арестовать гражданина, который вчера стал фигурантом уголовного дела о захвате заложников в банке в центре Москвы. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" представитель столичного подразделения Следственного комитета Юлия Иванова.

Главным следственным управлением СК по Москве расследуется уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ - "захват заложника".

Фото: Александр Корольков/РГ
Подозреваемый в захвате заложников в банке в центре Москвы признал вину

Напомним, 23 мая 2020 года стало известно о захвате мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного на улице Земляной Вал в Москве. Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка. Но никаких внятных требований не выдвигал.

Правоохранители успешно провели спецоперацию и гражданина задержали. Личность установили - это ранее судимый 34-летний уроженец Нижневартовска. Ни взрывчатки, ни оружия у него не было.

По словам Ивановой, сотрудники СК допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка, назначили психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического состояния гражданина.

Происшествия Правосудие Следствие Захваты заложников

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