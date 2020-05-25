СК просит арестовать мужчину, захватившего заложников в банке

Главным следственным управлением СК по Москве расследуется уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ - "захват заложника".
Напомним, 23 мая 2020 года стало известно о захвате мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного на улице Земляной Вал в Москве. Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка. Но никаких внятных требований не выдвигал.
Правоохранители успешно провели спецоперацию и гражданина задержали. Личность установили - это ранее судимый 34-летний уроженец Нижневартовска. Ни взрывчатки, ни оружия у него не было.
По словам Ивановой, сотрудники СК допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка, назначили психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического состояния гражданина.