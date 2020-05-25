Сможет ли Россия увеличить присутствие на азиатских рынках нефти и газа

Спрос на энергоресурсы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) восстанавливается быстрее, нежели в европейских. На фоне избытка предложения нефти и газа в мире дополнительные возможности сбыта особенно притягательны для экспортеров. У России есть все шансы увеличить поставки углеводородов на восток, но с учетом транспортных ограничений.

Самым перспективным направлением экспорта в восточном направлении для российской нефти остается Китай, где в апреле она уже сумела потеснить саудовскую нефть - своего главного конкурента. Увеличению поставок в Китай способствует как повышение цен на нефть производителей с Ближнего Востока, так и прекращение действия скидок, предоставленных Саудовской Аравией на свой продукт, и очередное обострение отношений Китая с США. Кроме этого возможно наращивание поставок в Южную Корею, Японию и Индию, весьма быстро восстанавливающих потребление нефти.

"Россия, безусловно, должна воспользоваться фактом более быстрого восстановления спроса в странах АТР, более того, для этого у нас есть резервы в транспортных мощностях", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Сдержать увеличение поставок российской нефти в страны АТР могут возможности инфраструктуры. Фактически сейчас экспорт на восток ограничен мощностью трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" - это 80 млн тонн в год, а также объемами добычи нефти в Охотском море - около 20 млн тонн в год. При этом только в Китай в 2019 году Россия поставила 77,64 млн тонн.

Можно отправлять нефть морским путем с запада. "Но танкерные поставки из портов Балтики и Черного моря в восточном направлении обойдутся в копеечку и окажутся дороже доставки сырья из стран Аравийского полуострова", - сказал аналитик "Финам" Алексей Калачев.

С газом ситуация схожая. Помимо газопровода "Сила Сибири", еще не вышедшего на полную мощность - 38 млрд кубометров в год (в 2020 году планируется по нему поставить в Китай 5 млрд кубометров), Россия может отправлять в страны АТР только сжиженный природный газ (СПГ). Россия производит сейчас чуть менее 30 млн тонн СПГ в год, что равняется около 41,4 млрд кубометров газа. Здесь опять вмешивается географический фактор.

Самое перспективное направление для экспорта в Азию - Китай

Несмотря на достаточно активное развитие экспорта углеводородов на восток, пока основным направлением поставок российского СПГ остается западное. В прошлом году главным экспортером российского СПГ на рынок АТР остался завод "Сахалин-2". Завод "Ямал СПГ" отправлял большую часть производимого продукта в страны Европы. Пока в полную силу не заработает Северный морской путь и не будут построены перевалочные пункты для сжиженного природного газа, положение не изменится.

Не стоит забывать и о конкурентах. "Сильные рыночные позиции в Азии имеют наши глобальные конкуренты - Саудовская Аравия по нефти и Катар по газу", - сказал Калачев. Он отметил, что активно наращивают производство СПГ Австралия и США. Кроме того, США в процессе "торговых войн" с Китаем могут навязать Китаю обязательства по покупкам энергоносителей, считает эксперт.