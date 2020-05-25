США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам

Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию. Такое решение принято из-за стремительного роста заболеваний COVID-19 в соседней стране.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани, отметив, что данный шаг поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не станут источником дополнительных заражений коронавирусом в США, пишет РИА Новости. Подчеркивается, что новые ограничения не распространяются на торговые потоки между двумя странами.

По последним данным, которые публикует Университет Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 347 тысяч случаев коронавируса, в США число заболевших превысило 1,62 миллиона.