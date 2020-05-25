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Странная ошибка "убивает" смартфоны Samsung. Что делать

Текст:   Антон Благовещенский
25.05.2020,  
15:44
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В конце минувшей недели владельцы смартфонов Samsung пожаловались на внезапные сбои в работе своих устройств. Загадочная ошибка проявилась на аппаратах серий Galaxy S (за исключением флагманской линейки S20) и Galaxy A.

По словам владельцев устройств, смартфон может внезапно показать черный экран, выдать системное сообщение об ошибке или перейти в бесконечную перезагрузку. В Samsung знают о проблеме и обещают найти ее решение в ближайшее время, пишет GizChina.

По данным издания, причиной сбоев могла стать ошибка в работе встроенного приложения "Календарь", которое не обновилось вовремя и привело к проблемам в работе других связанных с ним сообщений. Среди пострадавших от ошибки - в основном пользователи Samsung, живущие в Китае.

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Для тех, кто столкнулся со сбоем, выпущена инструкция по восстановлению работы смартфона. Нужно перезапустить устройство и затем дважды нажать кнопку питания, чтобы включить приложение камеры. После этого достаточно сделать снимок и перейти в галерею, где будет доступна шторка уведомлений - из нее есть доступ к настройкам (возможно, придется ввести пароль). В настройках необходимо отключить автоматическое обновление даты для экрана блокировки и выставить дату на месяц раньше.

Кроме того, нужно отключить автоматическую загрузку обновлений через Wi-Fi и дождаться выхода "заплатки", которую потребуется установить вручную.

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