Странная ошибка "убивает" смартфоны Samsung. Что делать

В конце минувшей недели владельцы смартфонов Samsung пожаловались на внезапные сбои в работе своих устройств. Загадочная ошибка проявилась на аппаратах серий Galaxy S (за исключением флагманской линейки S20) и Galaxy A.

По словам владельцев устройств, смартфон может внезапно показать черный экран, выдать системное сообщение об ошибке или перейти в бесконечную перезагрузку. В Samsung знают о проблеме и обещают найти ее решение в ближайшее время, пишет GizChina.

По данным издания, причиной сбоев могла стать ошибка в работе встроенного приложения "Календарь", которое не обновилось вовремя и привело к проблемам в работе других связанных с ним сообщений. Среди пострадавших от ошибки - в основном пользователи Samsung, живущие в Китае.

Для тех, кто столкнулся со сбоем, выпущена инструкция по восстановлению работы смартфона. Нужно перезапустить устройство и затем дважды нажать кнопку питания, чтобы включить приложение камеры. После этого достаточно сделать снимок и перейти в галерею, где будет доступна шторка уведомлений - из нее есть доступ к настройкам (возможно, придется ввести пароль). В настройках необходимо отключить автоматическое обновление даты для экрана блокировки и выставить дату на месяц раньше.

Кроме того, нужно отключить автоматическую загрузку обновлений через Wi-Fi и дождаться выхода "заплатки", которую потребуется установить вручную.