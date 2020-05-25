Новости

Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку 20:56
Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2" 20:38
МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж 20:38
По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей 20:23
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 19:49
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего постояльцев хостела COVID-19 19:46
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 19:38
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 19:34
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 19:34
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 19:18
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 19:15
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 19:04
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 18:47
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 18:37
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 18:19
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 18:17
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 20:10
Рубрика: В мире

Солидарность "скупых"

Страны ЕС не могут договориться о помощи пострадавшим от COVID-19
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Четыре страны Евросоюза, уже прозванные в СМИ "скупой четверкой", категорически отказались поддерживать план Берлина и Парижа по созданию фонда помощи странам, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция решились на открытое противостояние в тяжелое время пандемии потому, что за щедрость Франции и ФРГ придется расплачиваться прежде всего им.

В среду Евросоюзу предстоит рассмотреть разные варианты поддержки таких стран, как Италия и Испания, где потери от коронавируса наиболее велики. "Чтобы сохранить шансы на выживание, Европа должна доказать, что она солидарна и дееспособна", - заявил накануне спикер немецкого бундестага Вольфганг Шойбле. Он, конечно, имел в виду план канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, предусматривающий создание фонда помощи для наиболее пострадавших от пандемии европейских регионов и секторов экономики в размере 500 миллиардов евро, или 3,6 процента ВВП Евросоюза. Предполагается, что эти миллиарды будут собирать на уровне ЕС на финансовых рынках. Возникший долг будет погашен не отдельными странами, получавшими помощь, а средствами из бюджета ЕС в течение примерно 20 лет. Но наиболее пострадавшие от коронавируса Италия и Испания заявляли о необходимости привлечения как минимум триллиона евро.

Единство Европы дало трещину: страны-доноры не хотят безвозмездно помогать пострадавшим

Единственное, в чем Рим и Мадрид сошлись с Берлином и Парижем, так это в том, что помощь в рамках такого фонда должна выплачиваться в формате безвозмездных субсидий. Но и тут счастье было недолгим. Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция поставили крест на вожделенной "солидарности и дееспособности" перед лицом кризиса, настаивая, что предоставляемая помощь должна носить характер кредитов, а не грантов. Дело в том, что, по их мнению, в конечном счете этот долг в 500 миллиардов евро ляжет тяжким бременем на бюджет ЕС, а следовательно, на его "чистых" доноров, которыми являются страны четверки. Таким образом, вряд ли 27 мая главы стран - членов ЕС найдут выход из тупика, ведь итоговый план должен быть единогласно принят.

ЕК рекомендовала не открывать границы Шенгенской зоны до середины июня
В мире Европа Австрия В мире Европа Нидерланды В мире Европа Дания В мире Европа Швеция Международные организации Европейский союз Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тысяч медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля