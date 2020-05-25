Четыре страны Евросоюза, уже прозванные в СМИ "скупой четверкой", категорически отказались поддерживать план Берлина и Парижа по созданию фонда помощи странам, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция решились на открытое противостояние в тяжелое время пандемии потому, что за щедрость Франции и ФРГ придется расплачиваться прежде всего им.

В среду Евросоюзу предстоит рассмотреть разные варианты поддержки таких стран, как Италия и Испания, где потери от коронавируса наиболее велики. "Чтобы сохранить шансы на выживание, Европа должна доказать, что она солидарна и дееспособна", - заявил накануне спикер немецкого бундестага Вольфганг Шойбле. Он, конечно, имел в виду план канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, предусматривающий создание фонда помощи для наиболее пострадавших от пандемии европейских регионов и секторов экономики в размере 500 миллиардов евро, или 3,6 процента ВВП Евросоюза. Предполагается, что эти миллиарды будут собирать на уровне ЕС на финансовых рынках. Возникший долг будет погашен не отдельными странами, получавшими помощь, а средствами из бюджета ЕС в течение примерно 20 лет. Но наиболее пострадавшие от коронавируса Италия и Испания заявляли о необходимости привлечения как минимум триллиона евро.

Единство Европы дало трещину: страны-доноры не хотят безвозмездно помогать пострадавшим

Единственное, в чем Рим и Мадрид сошлись с Берлином и Парижем, так это в том, что помощь в рамках такого фонда должна выплачиваться в формате безвозмездных субсидий. Но и тут счастье было недолгим. Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция поставили крест на вожделенной "солидарности и дееспособности" перед лицом кризиса, настаивая, что предоставляемая помощь должна носить характер кредитов, а не грантов. Дело в том, что, по их мнению, в конечном счете этот долг в 500 миллиардов евро ляжет тяжким бременем на бюджет ЕС, а следовательно, на его "чистых" доноров, которыми являются страны четверки. Таким образом, вряд ли 27 мая главы стран - членов ЕС найдут выход из тупика, ведь итоговый план должен быть единогласно принят.