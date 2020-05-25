Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в захвате заложников в банке

Хамовнический суд арестовал нижневартовца, которого обвиняют в захвате заложников в отделении банка в Москве.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Хамовнического суда, рассмотрев материалы и выслушав мнение сторон, суд постановил избрать в отношении Алексея Барышникова меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 июля 2020 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Барышникова обвиняют по п. г, ж, ч. 2 ст. 206 УК РФ в захвате заложников. В минувшую субботу 34-летний уроженец Нижневартовска зашел в отделение банка на Земляном Валу и заявил, что оно заминировано, а шесть человек, находящихся в помещении, - это его заложники. После задержания у него не обнаружили взрывного устройства или муляжа. Во время допроса он признал вину в захвате заложников, но так и не смог внятно объяснить, для чего он это сделал.