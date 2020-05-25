Должники по коммунальным услугам - серьезная проблема, которую решают многие инстанции, начиная с управляющих компаний и заканчивая судами и судебными приставами. Одно из таких дел изучил Верховный суд и объяснил сложные вопросы, с которыми сталкиваются судьи и граждане в таких спорах.

Плата за коммуналку и погашение долга за нее - не одно и тоже. Если перепутать, можно получить большие пени. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Людей, которые годами не платят за свет, газ и воду, немало. Интересно, но неплательщиков примерно одинаковое количество как в бараках без особых удобств, так и в элитных жилых домах.

Исков к неплательщикам управляющих компаний с требованиями заплатить долги в наших судах много. И статистика ясно показывает - их с каждым годом становится все больше. Верховному суду РФ даже пришлось проводить специальный пленум, посвященный судебной практике рассмотрения коллегами исков по коммунальным долгам.

История, о которой пойдет речь, случилась в Норильске. Там в суд отправилась управляющая компания с иском к гражданину, который на протяжении трех с половиной лет очень неаккуратно платил за коммунальные услуги.

Гражданин в итоге задолжал коммунальщикам почти двести тысяч рублей. К этой сумме добавились пени. По подсчетам управляющей компании, их накопилось почти сто тысяч рублей. В суде гражданин иск не признал. Сказал, что платит лишь за те строчки в квитанции, где указано начисление за расчетный период, с долгом не согласен и вообще услуги коммунальщиков "оказываются ненадлежащим образом".

Городской суд стороны выслушал и согласился с позицией коммунальщиков. Позже краевой суд оставил это решение без изменений. Недовольный таким вердиктом суда жилец оспорил эти решения в Верховном суде. Там Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда затребовала дело и изучила его. А потом сказала, что есть основания для отмены решений, которые вынесли местные суды. Причем Верховный суд заявил, что "существенные нарушения норм права" допустили и городской, и краевой суды.

Вот что увидел в материалах дела Верховный суд. Ответчик оказался собственником небольшой квартиры. В ней были зарегистрированы он и его несовершеннолетняя дочь. Этот дом обслуживала управляющая компания по договору с администрацией города.

Ответчик в подтверждение своих слов приложил к материалам дела платежки за услуги ЖКХ за два года. Из материалов дела видно, что установил городской суд: платежи, которые вносил жилец за последние два года, коммунальщики учитывали, но зачисляли их в счет оплаты прежних долгов. Так и появилась сумма долга почти в двести тысяч рублей.

Норильский городской суд, когда слушал это дело, указал, что между сторонами спора не было соглашения об определении периодов и порядка распределения денег в погашении долга. А гражданин, оплачивая коммуналку, не указывал период, за который он платит. Значит, эти деньги должны были идти в счет погашения прежнего долга "в соответствии с очередностью ее образования", записал суд в своем решении.

Городской суд еще и снизил пени со ста тысяч рублей до сорока тысяч. Апелляция с этим согласилась.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ посчитала такие выводы незаконными.

Свои разъяснения Верховный суд начал с Жилищного кодекса. Там есть статья 153, в которой говорится, что граждане обязаны своевременно и полностью платить за жилье и коммунальные услуги. Еще одна статья того же кодекса - 155-я - гласит, что плата за жилье вносится ежемесячно "до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем". Если иной срок не предусмотрен договором управления домом или решением общего собрания членов ТСЖ.

Далее суд перечислил основания, на которых вносится плата за жилье и коммунальные услуги. Первое основание - платежные документы, представленные не позднее первого числа месяца. Второе основание - информация о размере платы за жилье и коммунальные услуги, задолженности по оплате, "размещенная в системе или иных информационных системах, позволяющих вносить плату" за жилье и коммуналку.

Информацией о размере платы за жилье, услуги и задолженности по этим платам являются сведения о начислениях в системе, "сведения в представленных платежках по электронной почте или в полученном посредством информационных терминалов платежном документе".В 155-й статье Жилищного кодекса (часть 7) сказано, что собственники жилья в многоквартирном доме, в котором нет ТСЖ или кооператива, а есть управляющая компания, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой организации.

Есть такой документ - Правила предоставления коммунальных услуг. Их утвердило правительство страны своим постановлением. В 67-м пункте Правил сказано, что плата за коммуналку вносится на основании платежных документов, которые жильцу-потребителю предоставляет исполнитель. По 69-му пункту тех же Правил платежный документ должен содержать следующие сведения: указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услуги, размер тарифов за каждый вид коммунального ресурса, объем каждого вида коммунальных услуг, который предоставляют за расчетный период, и размер платы за каждую услугу, сведения о размере задолженности за предыдущие периоды.

Верховный суд напомнил про свой пленум (от 27 июня 2017 года), на котором говорили про рассмотрение судами споров об оплате коммунальных услуг и жилого помещения. В 32-м пункте этого постановления сказано, что деньги, внесенные на основании платежного документа, содержащего указание на расчетный период, засчитываются в счет оплаты именно за тот период, который прописан в платежке. Если в платежном документе нет данных о расчетном периоде, то деньги, внесенные по этой платежке, засчитываются как оплата за тот период, на который укажет гражданин. Это сказано в Гражданском кодексе, в статье 319.

У нашего героя в его документах, по которым он платил, такой период указан. Судя по объяснениям собственника, в спорный период он оплачивал только задолженность, указанную в платежках.

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод: местные суды, когда ссылались на то, что у сторон спора не было соглашения о распределении сумм в погашение долга, и их утверждение, что деньги хозяина квартиры должны были идти на погашение прежней задолженности, сделаны в нарушение перечисленных норм материального права.

Верховный суд велел спор пересмотреть заново с учетом его указаний.