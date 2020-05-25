Тайсон может получить 20 млн долларов за следующий бой

53-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон может заработать 20 млн долларов за первый бой после возобновления карьеры.

Как сообщает MMA Fighting, руководство Bare Knuckle Fighting Championship намерено предложить американцу 20 млн долларов за поединок по правилам этой организации. Как известно, бои в BKFC проходят без перчаток, при этом бойцам разрешается бить только руками.

Издание также раскрыло имя вероятного соперника легенды бокса. Им может стать известный боец ММА Вандерлей Силва. Теперь остается только дождаться официального подтверждения этого поединка.

Тайсон долгое время был самым высокооплачиваемым боксером мира. Почти три года он являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. На профессиональном ринге он провел 56 боев, в которых одержал 50 побед и 44 из них нокаутом. Также он потерпел шесть поражений. Тайсон надолго запомнился по поединку против Эвандера Холифилда, в котором откусил сопернику кусок уха.