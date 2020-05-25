Тайсон может получить 20 млн долларов за следующий бой

Новости

Большой кроссовер Hongqi: производство стартовало, премьера - в этом году 11:00
Япония направит еще около 1 трлн долларов на поддержку экономики 10:59
На Кубани сбежал инспектор ГИБДД, которого обвинили во взятках 10:53
В Петербурге задержали мужчин, обманувших пенсионеров на 1,5 млн рублей 10:51
СК начал проверку уличных вечеринок в Новосибирске 10:51
В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра 10:47
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБ.РФ 10:42
"Когда что-то пошло не так": Видео с Загитовой собрало 22 млн просмотров 10:39
Названы цены на все модели iPhone 12 10:38
В Токио автомобиль столкнулся с лошадью 10:38
Глава МИД КНР: Вашингтон заражен новым "политическим вирусом" 10:37
В Хабаровске студентка создала шахматы для слепых на 3D-принтере 10:35
Лео Бокерия посоветовал разрешить прогулки пожилым людям 10:35
Бастрыкин взял на контроль дело кисловодской матери-вегетарианки 10:35
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19 10:33
Минздрав Башкирии прокомментировал жалобу закрытых в морге медсестер 10:33
В 11 городах Ленобласти автомобилям запретили останавливаться 10:30
Раскрыты все секреты пикапа Hyundai Santa Cruz 10:30
Титов: Треть обращений бизнесменов касались уголовного преследования 10:29
Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса 10:27
В Индии возобновились внутренние авиаперелеты 10:24
Ткани "мышей-космонавтов" разделят между учеными разных стран 10:23
В Бразилии количество жертв коронавируса достигло 22666 человек 10:20
В Астрахани из-за COVID-19 госпитализированы 102 жильца дома престарелых 10:20
В Таиланде после пандемии открылся знаменитый храмовый комплекс Аюттхая 10:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
25.05.2020 10:09
Рубрика: Спорт

Тайсон может получить 20 млн долларов за следующий бой

Текст: Максим Домчев
53-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон может заработать 20 млн долларов за первый бой после возобновления карьеры.
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Как сообщает MMA Fighting, руководство Bare Knuckle Fighting Championship намерено предложить американцу 20 млн долларов за поединок по правилам этой организации. Как известно, бои в BKFC проходят без перчаток, при этом бойцам разрешается бить только руками.

Фото: ROY DABNER/ EPA
Экс-чемпион мира по боксу Холифилд объявил о возвращении на ринг

Издание также раскрыло имя вероятного соперника легенды бокса. Им может стать известный боец ММА Вандерлей Силва. Теперь остается только дождаться официального подтверждения этого поединка.

Тайсон долгое время был самым высокооплачиваемым боксером мира. Почти три года он являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. На профессиональном ринге он провел 56 боев, в которых одержал 50 побед и 44 из них нокаутом. Также он потерпел шесть поражений. Тайсон надолго запомнился по поединку против Эвандера Холифилда, в котором откусил сопернику кусок уха.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои Персона: Майк Тайсон

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК "Ясный"
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения обычной для мая погоды
В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе
"Когда что-то пошло не так": Видео с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым