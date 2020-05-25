Тридцатая ракетка мира Анастасия Павлюченкова, которая входит в совет игроков WTA, рассказала, как они бились за то, чтобы низкорейтинговые теннисистки, пострадавшие от отсутствия соревнований и призовых, получили финансовую поддержку.

- Я довольна результатом нашей работы. Мы добились того, чтобы оказать помощь игрокам до 500-го места в рейтинге, и это уже немало, - приводит слова Павлюченковой Tennis Majors. - Сложно было найти решение, с которым согласился бы абсолютно каждый. Нужно реально смотреть на вещи: игроки с 500-й строчки и ниже могли ничего не заработать или уйти в минус и до пандемии коронавируса. Но мы все равно стараемся думать обо всех. И все в совете действительно бились за этот фонд, связывались с турнирами "Большого шлема", потому что только они способны потянуть подобную финансовую поддержку. ATP и WTA к такому готовы не были.

Напомним, что 15 мая руководящие мировые теннисные организации синхронно объявили о продлении до 31 июля паузы в сезоне, вызванной продолжающейся пандемией COVID-19. Сейчас Анастасия Павлюченкова находится в России. Но мечтает как можно скорее вернуться во Францию, в академию Муратоглу, где она обычно проводила большую часть времени.

- Если сезон возобновится, нужно будет соблюдать строгие правила. Мы это тоже обсуждаем в совете WTA, - отметила Павлюченкова. - Например, ограничить число людей в команде, сопровождающей игрока. Возможно, придется начинать без зрителей.

Между тем

О пустых трибунах говорил и директор "Ролан Гаррос" Ги Форже. Открытый чемпионат Франции должен был состояться с 25 мая по 7 июня, но был перенесен. По предварительной информации квалификация грунтового "мэйджора" намечена на период с 20 по 27 сентября.

- Мы тесно сотрудничаем с ATP, WTA и ITF, - завил Ги Форже. - Хотим принять как можно больше участников, потому что болельщикам было бы интересно вживую наблюдать за лучшими теннисистами мира. Конечно, мы обязаны рассматривать все возможные варианты, в том числе и сценарий проведения "Ролан Гаррос" без зрителей.