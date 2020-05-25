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25.05.2020 10:29
Рубрика: Экономика

Титов: Треть обращений бизнесменов касались уголовного преследования

Текст: Александр Проценко

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил очередной доклад президенту Владимиру Путину, в котором говорится об основных проблемах частного предпринимательства в России. "Несмотря на принимаемые меры, в том числе изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство, и разъяснения Верховного суда Российской Федерации, бизнес не защищен от необоснованного уголовного преследования…", - утверждает омбудсмен.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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В докладе подчеркивается, что 32% обращений в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей составили обращения, связанные с уголовным преследованием". При этом 68% из этих обращений содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела. Основным составом преступления, по которому предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, остается мошенничество - в том числе в результате перевода гражданско-правовых споров бизнеса в уголовно-процессуальную плоскость.

Кроме того, почти в два раза увеличилась доля обратившихся предпринимателей, привлекавшихся к уголовной ответственности за налоговые преступления. "Продолжает оставаться актуальной проблема констатации умысла на уклонение от уплаты налогов при возбуждении уголовных дел. В результате к ответственности могут привлекаться лица, полагавшие свои действия соответствующими действующему налоговому законодательству и не имевшие умысла на уклонение от уплаты налогов", - указывает Титов.

Вопрос о таком уклоне в работе правоохранительных органов поднимается уже не первый год на самых различных уровнях. Владимир Путин в послании Федеральному собрания заявлял, что бизнес в России не должен постоянно "ходить под статьей", чувствуя риск административного или уголовного преследования. "Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры, - ситуация, к сожалению, не сильно изменилась", - отмечал Путин. И подчеркивал, что 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, не доходят до суда. И это означает, по его словам, что дела "возбуждали кое-как, по непонятным соображениям".

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Причиной возбуждения большинства уголовных дел респонденты называют конфликт с другим предпринимателем (37,6%) и личный интерес сотрудников правоохранительных органов и иных органов исполнительной власти (41,3%)", - утверждает омбудсмен в нынешнем докладе. И указывает, что следствие и суды немотивированно заключают предпринимателей под стражу и вопреки требованиям законодательства без аргументации отказывают в применении более мягкой меры пресечения, такой как домашний арест, залог, запрет определенных действий, личное поручительство, подписка о невыезде.

Для решения проблемы по существу Борис Титов предлагает изменить статьи УК РФ о налоговых преступлениях, где максимально четко разграничить преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов, и налоговые правонарушения, выразившиеся в неуплате налогов, а также исключить толкование налоговых преступлений в качестве длящихся…

Экономика Бизнес

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