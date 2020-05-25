Ткани "мышей-космонавтов" разделят между учеными разных стран

Российские и иностранные ученые разделят ткани мышей после космического путешествия на втором спутнике "Бион-М".

Старт космического аппарата запланирован на апрель-май 2023 года. Полет спутника пройдет на высотах, на которых биологические объекты ранее не летали - от 800 до 1000 километров, и с увеличением дозы радиации в 10 раз. Это позволит сравнить данные, полученные в результате полета первого спутника "Бион-М" в 2013 году.

Как рассказал РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, с российской стороны в реализации проекта участвуют порядка 30 групп животных. Лабораторных мышей будет не много и потому удовлетворить научные заявки ученых из других стран будет проблематично.

"Поэтому мы французам, американцам и немцам сказали о таком подходе: будут создаваться группы, в том числе международные, которые заинтересованы в одном и том же, и между ними будут распределяться не животные, а их ткани", - пояснил Сычев.

Кроме изучения влияния радиации и невесомости на мышей в полете будут проводиться исследования клеток, технические и технологические эксперименты, выращивание кристаллов белков.