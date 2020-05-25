Торгово-промышленная палата предложила снизить НДС на 2%

Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) предложила ввести налоговые каникулы для бизнеса минимум до января 2021 года, установить мораторий на повышение налогов и снизить НДС минимум на 2%. Эти меры вошли в пакет предложений в Общенациональный план по восстановлению экономики, который ТПП РФ направила в адрес правительства и профильных ведомств.

Всего в пакет вошло около 140 пунктов. Основный акцент - на выход экономики из ограничительных мер в связи с коронавирусом, рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин в ходе онлайн-конференции.

Среди предложений - включение коммерческой торговой недвижимости в список наиболее пострадавших отраслей. Падение оборотов в этом сегменте достигло 90%, а в некоторых случаев и более.

Одной из мер поддержки отрасли в ТПП РФ называют запуск программы адресно-продовольственной помощи, которая была разработана несколько нет назад Минпромторгом. Ее стоимость оценивается в 300 млрд рублей в год. Это, по мнению ТПП, будет иметь не только социальное значение, но и поддержит бизнес.

ТПП РФ поддерживает инициативу по изменению принципа включения компаний в число наиболее пострадавших отраслей - не по ОКВЭД, а по объему падения выручки - на 50% и более. По словам Катырина, в таком случае индивидуальные предприниматели и микробизнес получат ощутимую поддержку, смогут удержаться на плаву.