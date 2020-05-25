Трамп не исключил попыток фальсификации выборов на фоне пандемии

В США сторонники голосования по почте стремятся фальсифицировать предстоящие выборы президента, прикрываясь защитой граждан от пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

Соединенные Штаты не могут полностью перейти на голосование по почте, убежден хозяин Белого дома. Тогда люди смогут брать бюллетени из почтовых ящиков, печатать тысячи подделок, подделывать имена и подписи, написал Трамп в своем Twitter.

Процедура голосования утверждается властями каждого штата в отдельности, отмечает РИА Новости. Где-то оно уже проводится только по почте, в нескольких штатах только лично, а в большинстве разрешены оба способа. Ряд штатов уже выступил за расширение голосования по почте, отмечая, что так будет лучше в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Теоретически голосование по почте может повысить число людей, принявших участие в выборах, однако это не выгодно республиканцам, так как, по общей оценке, избирателей-демократов в стране больше.