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Рубрика: В мире

Трамп не исключил попыток фальсификации выборов на фоне пандемии

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

В США сторонники голосования по почте стремятся фальсифицировать предстоящие выборы президента, прикрываясь защитой граждан от пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

Фото: Kyle Rivas/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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Соединенные Штаты не могут полностью перейти на голосование по почте, убежден хозяин Белого дома. Тогда люди смогут брать бюллетени из почтовых ящиков, печатать тысячи подделок, подделывать имена и подписи, написал Трамп в своем Twitter.

Процедура голосования утверждается властями каждого штата в отдельности, отмечает РИА Новости. Где-то оно уже проводится только по почте, в нескольких штатах только лично, а в большинстве разрешены оба способа. Ряд штатов уже выступил за расширение голосования по почте, отмечая, что так будет лучше в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Теоретически голосование по почте может повысить число людей, принявших участие в выборах, однако это не выгодно республиканцам, так как, по общей оценке, избирателей-демократов в стране больше.

В мире США Выборы президента США-2020 Пандемия коронавируса COVID-19

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