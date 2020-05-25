Треть россиян собираются взять отпуск летом

Новости

ФСИН: Выявлено 238 случаев COVID-19 у заключенных 16:32
Соседи заглушили громкий Ford Mustang монтажной пеной 16:30
МПА СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала 16:26
В Белгородской области в двух больницах выявили очаги COVID-19 16:24
В Нижегородской области создана особая экономическая зона "Кулибин" 16:22
Упразднена Комиссия по структурированию системы управления космической отраслью 16:18
Видео: Сильнейший шторм обрушился на Екатеринбург 16:13
В Ленобласти вспыхнул крупный пожар в промышленном ангаре 16:06
Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства 16:00
Renault и Nissan сократят расходы на миллиарды долларов 16:00
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку 15:54
Умер бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов 15:49
Пропавшая в Мурманской области 4-летняя девочка погибла 15:48
Путин обсудил с премьером Ирака нефть и Сирию 15:46
Disney нелепо отцензурировал крошечное декольте актрисы 15:41
"Отряд самоубийц" может получить режиссерскую версию 15:24
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование 15:22
Китайские премиум-кроссоверы будут продавать в РФ под брендом CheryExeed 15:22
Врач перечислила самые опасные продукты для печени 15:17
Греция восстановила паромное сообщение с островами 15:12
Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси 15:11
На Ставрополье возбудили третье дело против экс-министра 15:07
Опубликованы изображения преемника Haval H6 15:00
Торгово-промышленная палата предложила снизить НДС на 2% 14:58
Девять юрлиц признаны потерпевшими по делу организатора блокады Крыма 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 14:45
Рубрика: Экономика

Треть россиян собираются взять отпуск летом

Текст: Евгений Гайва
Взять обычный отпуск летом собирается 31% россиян, сообщили журналистам во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из них 14% возьмут две недели, 8% опрошенных планируют провести в отпуске месяц, 6% - больше месяца. При этом 19% россиян будут отдыхать только в выходные, а для 47% отпуск вообще не значим, так как они не имеют постоянной занятости, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Фото: iStock
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей

Он отметил, что 61% опрошенных хотят остаться дома, 31% участников опроса собирается отдыхать на даче или в саду. Путешествовать по России планируют 11%, а за рубеж собираются отправиться 4% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Интересно, что пандемия и вызванные ей ограничения не повлияли на 70% россиян. Изменили первоначальные планы на летний отпуск только 29% опрошенных, отмечает ВЦИОМ. Главной причиной перемен участники опроса называют пандемию коронавируса (70%).

Пандемия не вызвала также заметного роста спроса на внутренний туризм. "Внутренний туризм прирастает постепенно год от года. Ситуация пандемии не привела к серьезному росту спроса", - заметил Родин. Сейчас 55% опрошенных допускают, что будут чаще выбирать внутренние направления вместо зарубежных, а 45% опрошенных этого не допускают.

Фото: Photoxpress
Когда отпуск без оплаты незаконен

Готовятся также россияне к тому, что отдых подорожает и организовать его будет сложнее. Доля тех, кто считает, что отдых будет скорее хуже, чем в прошлом году, выросла до 29% в 2020 году.

Кроме того, сейчас россияне в среднем закладывают на отдых 49,5 тысячи рублей на человека, тогда как в прошлом году эта сумма была равна 43,3 тысячи рублей.

Экономика Туризм Наука и образование ВЦИОМ Развитие туризма в России

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Когда можно не платить по кредиту без штрафных санкций