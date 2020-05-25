Треть россиян собираются взять отпуск летом

Из них 14% возьмут две недели, 8% опрошенных планируют провести в отпуске месяц, 6% - больше месяца. При этом 19% россиян будут отдыхать только в выходные, а для 47% отпуск вообще не значим, так как они не имеют постоянной занятости, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Он отметил, что 61% опрошенных хотят остаться дома, 31% участников опроса собирается отдыхать на даче или в саду. Путешествовать по России планируют 11%, а за рубеж собираются отправиться 4% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Интересно, что пандемия и вызванные ей ограничения не повлияли на 70% россиян. Изменили первоначальные планы на летний отпуск только 29% опрошенных, отмечает ВЦИОМ. Главной причиной перемен участники опроса называют пандемию коронавируса (70%).

Пандемия не вызвала также заметного роста спроса на внутренний туризм. "Внутренний туризм прирастает постепенно год от года. Ситуация пандемии не привела к серьезному росту спроса", - заметил Родин. Сейчас 55% опрошенных допускают, что будут чаще выбирать внутренние направления вместо зарубежных, а 45% опрошенных этого не допускают.

Готовятся также россияне к тому, что отдых подорожает и организовать его будет сложнее. Доля тех, кто считает, что отдых будет скорее хуже, чем в прошлом году, выросла до 29% в 2020 году.

Кроме того, сейчас россияне в среднем закладывают на отдых 49,5 тысячи рублей на человека, тогда как в прошлом году эта сумма была равна 43,3 тысячи рублей.