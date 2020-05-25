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25.05.2020 19:10
Рубрика: Происшествия

А сайт - ненастоящий

МВД предупреждает: участились случаи кражи личных данных граждан через фейки
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Способы хищения личных данных граждан в условиях пандемии усовершенствованы. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что теперь "продвинутые" мошенники создают фейковые сайты для выплаты детских пособий. О таких сайтах-дублерах кибермошенники рассылают СМС-сообщения и электронные письма с призывом пользоваться их сервисом для оформления выплат.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Люди на этих сайтах регистрируются и таким образом сообщают аферистам информацию из своего кабинета на портале госуслуги.

По сути, новое здесь - только в "наживке", которая побуждает граждан сообщить свой логин и пароль. Ну как же, "детские" деньги! Все остальное - давно проверенный, многократно примененный механизм обмана. Например, одна буква, цифра или доменное имя в очень похожем фейковом сайте, не совпадающие с официальным сайтом. Еще один признак подделки - требование оплатить перевод денег, просьба сообщить данные банковской карты якобы для проверки.

Такая виртуальная ловушка, помимо обычного "развода" на деньги, может внедрить вирус, который будет обворовывать вас уже автоматически.

Поэтому в полиции настоятельно рекомендуют оформлять пособия только на официальном сайте, внимательно проверять адресную строку браузера и поставить хороший антивирус, который автоматически распознает подобные фейковые сайты.

Кстати, эксперты "Лаборатории Касперского" утверждают, что в начале 2020 года количество атак на россиян через сайты, где под разными предлогами выманивают деньги, возросло в 10 раз, до 15 миллионов, а число таких страниц увеличилось вдвое, до 10 тысяч. Такие фейковые сайты. используемые мошенниками, получили название скам-ресурсы.

По мнению экспертов, столь резкий рост интернет-афер связан, во-первых, с простотой и высокой "отдачей" этой схемы. Здесь не надо быть хакером-виртуозом, умеющим взламывать мудреные банковские коды или входить в программы крупных фирм. Мошенникам не требуется особый профессионализм и специфические навыки для создания скам-ресурса. Тупо скопировать картинку может любой пользователь, а изображения известных брендов повышают доверие потенциальных жертв.

Во-вторых, сыграло свою роль и распространение коронавируса. Мошенники активно эксплуатируют тему пандемии. Одни обещают выплачивать всевозможные пособия или возмещения за небольшой денежный взнос, другие продают индивидуальные средства защиты, третьи вообще предлагают внеочередное медицинское обследование или врачебную помощь.

В-третьих, сами россияне стали больше времени проводить в интернете. И, следовательно, больше обращать внимания на такие приманки, тем более что предлагаются актуальные услуги - те же компенсации, для которых нужно всего лишь оплатить небольшую комиссию. По сути, мошенники применяют один из методов социальной инженерии, умело пользуются страхами, которые порой сами и распространяют.

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