Украинские работники снова отправились в Польшу

Украинские работники снова отправились на заработки в Польшу, как только стали ослабляться карантинные меры. Об этом сообщает 25 мая Reuters. Для них организованы специальные чартерные рейсы из киевского аэропорта "Борисполь".

На вылете им измеряют температуру и выдают маски. По прилету в Польшу рабочие должны изолироваться на 14-дневный карантин в гостиницах и хостелах. Проживание и питание на время карантина оплачивает пригласившее их агентство по найму персонала.

Спрос на рабочую силу в Польше очень высок, каждый день приходит несколько новых запросов, цитирует Reuters главу одного из таких агентств.

Обычно в Польше работает сезонно до двух миллионов граждан Украины, еще большое их количество занято в других странах. В прошлом году работающие за рубежом украинцы перевели на родину около 13 миллиардов долларов, это примерно 7,8 процента от ВВП Украины. В этом году из-за вызванного коронавирусом экономического спада число украинцев, стремящихся поехать на заработки за рубеж, может оказаться еще больше.