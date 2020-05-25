Упразднена Комиссия по структурированию системы управления космической отраслью

Президент упразднил Комиссию по структурированию системы управления ракетно-космической отраслью. Документ опубликован на портале деловой информации.
Также утрачивают силу ряд распоряжений главы государства, связанных с этой структурой.
Комиссия была создана летом 2013 года, ее возглавил Дмитрий Рогозин, тогда занимавший пост вице-премьера.
Комиссия занималась обеспечением выработки решений в области совершенствования системы управления организациями и предприятиями ракетно-космической промышленности.