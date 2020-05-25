Руководство "Барселоны" в ближайшее межсезонье готово серьезно обновить состав. Многие игроки покинут команду. По информации издания Marca, боссы "сине-гранатовых" определили одновременно неприкасаемых футболистов.

Лионель Месси всю карьеру играет за "Барселону". В ближайшее время клуб предложит ему продлить контракт. Фото: AP

В этот "список шести" входят капитан "Барселоны" Лионель Месси, голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, хавбек Френки де Йонг, а также форварды Антуан Гризманн и Ансу Фати. Все идет к тому, что из клуба уйдут такие игроки, как Иван Ракитич, Артуро Видаль, Нето, Артур, Самуэль Юмтити, а также целая группа молодежи.

Этот шаг руководства "Барселоны" вызван желанием усилиться хавбеком "Ювентуса" Миралемом Пьяничем и нападающим "Интера" Лаутаро Мартинесом. Стоит отметить, что на трансфере Мартинеса настаивает Месси.

К слову, сам Месси на днях дал интервью, в котором признался: он был близок к уходу из "Барселоны" в 2016 году. Тогда аргентинец и его отец были признаны виновными в неуплате налогов на сумму в 4,1 миллиона евро с прибыли, полученной с 2007 по 2009 год.

- Я хотел уйти, но не из-за желания покинуть "Барселону", а потому что хотел переехать из Испании. Со мной плохо обошлись. При этом у меня никогда не было официальных предложений, потому что все знали мое желание закончить карьеру в "Барселоне". Это было очень трудное время для меня и моей семьи. Однако на данный момент я мечтаю только о том, чтобы завершить карьеру здесь, в каталонском клубе, - сказал Месси.

Тем временем стало известно, что "Сельта" продлит аренду Федора Смолова до фактического окончания сезона. Руководство "Сельты" достигло предварительной договоренности о продлении соглашений сразу с шестью игроками. Речь о Смолове, Рафинье, Пап Дьопе, Джейсоне Мурильо, Лукасе Оласе и Филипе Брадариче.

Федор перешел в "Сельту" зимой из "Локомотива", с которым у него все еще действует контракт. До паузы в чемпионате Испании, вызванной пандемией коронавируса, россиянин провел шесть встреч в Примере и забил один мяч - в ворота мадридского "Реала".

Возобновиться сезон в Испании должен 8 июня. Помимо Смолова, в Ла Лиге выступает еще один россиянин - полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.