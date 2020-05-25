В Бразилии количество жертв коронавируса достигло 22666 человек

Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, в Бразилиа в воскресенье состоялась традиционная уже манифестация в поддержку президента, а также с призывами разогнать Верховный суд и Нацконгресс. Жаир Болсонаро, как обычно, вышел поприветствовать своих сторонников, а чтобы его лучше было видно, снял маску.

Среди митингующих оказалось достаточно много людей без масок, хотя ношение этого аксессуара на улицах столицы обязательно с 30 апреля. За нарушение масочного режима положен штраф в 26 тысяч рублей в пересчете на российскую валюту. А за повторное правонарушение может грозить наказание в 52 тысячи..

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 24 мая, за сутки в стране зафиксировано без малого 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, погибли 653 человека. За весь период наблюдения в Бразилии выявлены 363 тысячи заболевших, из которых почти 150 тысяч уже выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 22 666 человек.