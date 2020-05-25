В "Единой России" стартовали праймериз

В "Единой России" началось предварительное голосование, которое из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн формате. В праймериз участвуют больше шести тысяч кандидатов. Победители будут представлять "Единую Россию" на выборах в сентябре.

"Мы открыли федеральный ситуационный центр, где в течение недели будем собирать и обрабатывать данные о ходе предварительного голосования. Вся актуальная информация из центра будет доступна в режиме онлайн",- рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Итоги праймериз подведут 31 мая. Сейчас в системе предварительного голосования зарегистрировалось порядка 900 тысяч избирателей. Но пока идет голосование, регистрация продолжается.

Турчак также отметил, что система онлайн голосования надежно защищена, как от внутреннего, так и от внешнего вмешательства. "Мы используем самые современные технологии, которые исключают любую возможность подтасовать, как-то поменять результаты, установить личность голосующего или за кого он проголосовал", - подчеркнул он.